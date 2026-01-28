В Баку будут построены новые пересадочные станции метро

Снижение нагрузки на центр Баку является основной целью развития транспортной инфраструктуры. В настоящее время основную функцию центра в наибольшей степени выполняют станции метро "28 Мая" и "Сахиль". Пассажиры, прибывающие с других станций, в основном направляются именно на эти две станции. В связи с этим будут построены три новые пересадочные станции.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на круглом столе, посвященном итогам реализации Государственной программы "По совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы" за прошлый год.

По его словам, основной причиной строительства пересадочных станций является снижение транспортной нагрузки на центр города и предложение пассажирам альтернативных станций для передвижения в направлении центра и из центра, то есть диверсификация сети.

"В качестве пересадочной станции для станции метро "28 Мая" уже функционирует станция "Джафар Джаббарлы". До 2030 года планируется строительство пересадочных станций для станций "Низами", "Сахиль" и "Хатаи", что позволит снизить нагрузку на центральные станции. На последующих этапах будет поднят вопрос о продлении линий метро в пригородные районы", - добавил замминистра.

Ранее мы сообщали, что в Баку будет введена в эксплуатацию новая станция метро.