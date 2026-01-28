https://news.day.az/world/1812470.html На Камчатке произошло новое землетрясение У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. Отмечается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 200 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,5 км.
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 200 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,5 км.
До этого сообщалось о землетрясении в Туве.
Накануне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5.0, которое произошло во вторник, 27 января, в Тихом океане вблизи Северных Курил.
