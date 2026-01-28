На Камчатке произошло новое землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 200 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,5 км.

До этого сообщалось о землетрясении в Туве.

Накануне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5.0, которое произошло во вторник, 27 января, в Тихом океане вблизи Северных Курил.