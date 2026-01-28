https://news.day.az/world/1812450.html

Трагедия на дороге в Румынии: микроавтобус врезался в грузовик - ВИДЕО

В Румынии произошло серьёзное ДТП, в результате которого микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. Как передает Day.Az, водитель и шесть пассажиров погибли, несколько человек госпитализированы. По имеющейся информации, все погибшие были гражданами Греции и являлись болельщиками футбольного клуба "PAOK".