Трагедия на дороге в Румынии:

В Румынии произошло серьёзное ДТП, в результате которого микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Как передает Day.Az, водитель и шесть пассажиров погибли, несколько человек госпитализированы.

По имеющейся информации, все погибшие были гражданами Греции и являлись болельщиками футбольного клуба "PAOK".

Обстоятельства аварии уточняются.