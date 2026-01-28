Пашинян назвал мир с Азербайджаном гарантией безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что установление мира между Ереваном и Баку является самой надежной гарантией безопасности страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в обращении по случаю Дня армии.

"Между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой установлен мир, и нет более надежной гарантии безопасности", - подчеркнул глава армянского правительства.

Кроме того, в обращении Пашинян намекнул, что разрыв отношений с ОДКБ открыл для Армении новые возможности.

По его словам, до 2022 года международные партнеры отказывали Еревану в продаже оружия, опасаясь, что оно может быть передано за пределы страны или попасть в распоряжение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Сегодня этого препятствия не существует", - отметил премьер-министр, добавив, что Армения продолжит укреплять свои вооруженные силы.