Ведущий корпоративный финансовый институт страны PASHA Bank провел пресс-конференцию, посвященную подготовительному этапу первичного публичного размещения акций (в международной терминологии IPO - Initial Public Offering).

Мероприятие состоялось 28 января 2026 года в отеле Four Seasons. Председатель Правления и главный исполнительный директор банка Джавид Гулиев отметил, что данная инициатива направлена на дальнейшее укрепление финансовой устойчивости, повышение прозрачности и содействие развитию рынка капитала.

По словам Дж. Гулиева, размещение акций методом IPO является следующим стратегическим этапом развития банка.

"Первым частным банком, выходящим на первичное публичное размещение акций, становится именно PASHA Bank. Размещение акций под девизом "Paylaşdıqca, böyüyürük. Birlikdə." открывает для нашего банка возможности расширить деятельность в качестве более прозрачного, устойчивого финансового института, создающего долгосрочную ценность для инвесторов. На текущем этапе планируется размещение акций в объеме, эквивалентном 5 процентам капитала банка, что составляет 932 926 простых именных акций".

Он также подчеркнул, что "PAŞA Bank" всегда был надежным финансовым партнером реального сектора и успешно продолжает эту миссию.

"Многолетнее устойчивое и целенаправленное развитие стало стимулом для нашего выхода на фондовый рынок. Этот шаг создает новые возможности для еще более значимого вклада в экономику страны, особенно в развитие ненефтяного сектора", - отметил главный исполнительный директор PASHA Bank.

Отметим, что PASHA Bank был основан в 2007 году и является одним из ведущих корпоративных финансовых институтов Азербайджана. Банк предоставляет корпоративным и малым и средним бизнес-клиентам услуги инвестиционного банкинга, торгового финансирования, управления активами, а также классические банковские услуги. Основной целью деятельности банка является поддержка развития ненефтяного сектора, удовлетворение финансовых потребностей бизнеса реального сектора и содействие диверсификации экономики страны. Помимо Азербайджана, PASHA Bank осуществляет деятельность в Грузии и Турции.

В 2024-2025 годах за вклад в развитие местного предпринимательства банк был удостоен ряда наград от авторитетных международных изданий, таких как Euromoney, International Investor и Global Finance, включая титулы "Лучший банк для МСБ" и "World's Best Private Banks 2025". В 2025 году "PAŞA Bank" стал первым азербайджанским банком, получившим награду Gold Stevie в номинации "Компания года" от Stevie Awards.