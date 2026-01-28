Швеция обсуждает размещение в стране ядерного оружия этих двух стран

Великобритания и Франция ведут предварительные переговоры со Швецией о размещении на территории страны своих ядерных сил.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

"Сейчас мы ведем постоянные переговоры как с Францией, так и с Соединенным Королевством", - сказал он.

По словам премьера, после вступления в НАТО Швеция стала активнее участвовать во всех обсуждениях альянса, включая дискуссии вокруг ядерного оружия. Кристерссон подчеркнул, что демократические страны должны иметь доступ к ядерному оружию до тех пор, пока "опасные страны" обладают подобным.

Журналисты газеты также получили подтверждение факта переговоров от представителя премьер-министра Великобритании Кира Стармера.