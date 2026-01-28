Азербайджанский арбитр назначен на матч Грузия-Франция

Азербайджанский арбитр ФИФА Хикмет Гафарлы получил назначение на матч финальной стадии чемпионата Европы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана.

Отечественный рефери исполнит обязанности третьего судьи во встрече группы A между сборными Грузии и Франции.

Матч состоится в 19:00 на арене "Жальгирис Арена" в Каунасе, рассчитанной на 17 500 зрителей.

Главным арбитром встречи назначен словенский судья Алеш Мочник Перич, его помощником будет соотечественник Деян Веселич.