Детей можно будет снимать в рекламе только в этом случае
Защита прав несовершеннолетних в рекламе будет усилена.
Как сообщает Day.Az, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон "О физической культуре и спорте", который был обсужден на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.
Согласно законопроекту, использование в рекламных материалах изображений детей будет допускаться исключительно с согласия их родителей (лиц, их заменяющих).
