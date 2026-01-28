https://news.day.az/society/1812442.html

Детей можно будет снимать в рекламе только в этом случае

Защита прав несовершеннолетних в рекламе будет усилена. Как сообщает Day.Az, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон "О физической культуре и спорте", который был обсужден на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.