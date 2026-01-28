Футболисты "Тоттенхэма" попали в ДТП

Нападающие "Тоттенхэма" Рандаль Коло‑Муани и Уилсон Одобер попали в незначительное дорожно‑транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

Отмечается, что авария произошла из‑за лопнувшего колеса. Оба игрока чувствуют себя хорошо, произошедшее не помешает им принять участие в матче Лиги чемпионов против "Айнтрахта".

"Тоттенхэм" после семи туров набрал 14 очков и располагается на пятой строчке турнирной таблицы общего этапа Лиги чемпионов.