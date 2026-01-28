Названы даты новрузовских "чершенбе" (четыре символических вторника в связи с праздником Новруз) в этом году.

Как сообщает Day.Az, в этом году первая "чершенбе" - Су чершенбеси - придется на 24 февраля.

Од чершенбеси будет отмечаться 3 марта, Йел чершенбеси - 10 марта. Торпаг (Илахыр) чершенбеси попадает на 17 марта.

Дни празднования Новруза в 2026 году охватят период с 20 по 24 марта.

Отметим, что праздник Новруз включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества и на протяжении веков отмечается как неотъемлемая часть национально-духовных ценностей азербайджанского народа.