Бывшую первую леди Южной Кореи приговорили к тюремному заключению
Суд в Южной Корее приговорил бывшую первую леди республики Ким Гон Хи к двадцати месяцам лишения свободы по обвинению в коррупции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, трансляцию заседания вел телеканал YTN.
Всего Ким Гон Хи предъявляли три основных обвинения. Одно из них - манипулирование стоимостью ценных бумаг автомобильного дилера. По версии следствия, во время этого процесса женщина якобы получила прибыль в 810 млн вон ($564 тыс.). По этому пункту она признана невиновной.
Кроме того, прокуроры вменяли Ким Гон Хи несоблюдение правил финансирования политических кампаний из-за бесплатных соцопросов, проведенных в ее интересах и ради выгоды мужа - бывшего президента Юн Сок Ёля - перед выборами. Суд не счел представленные материалы достаточными для доказательства нарушения закона.
