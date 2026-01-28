В Турции задержаны иранские шпионы

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела операцию, в результате которой были арестованы 6 человек, обвиняемые в шпионаже в пользу Ирана.

Как сообщает АПА со ссылкой на турецкие СМИ, операция была проведена в Стамбуле.

Сообщается, что в Турции по обвинению в "получении для шпионажа в политических или военных целях сведений, содержащих государственную тайну" задержаны шесть человек, в том числе владельцы военно-промышленной компании Эрхан Эргелен и Танер Озджан, а также один гражданин Ирана.