В Австралии начался сезон миграции крабов, формируя так называемую "красную ковровую дорожку".

Как передает Day.Az, миграция занимает в среднем девять дней - они покидают побережье и отправляются в тропические леса.

В последние годы очень мало детенышей крабов выживало при миграции из воды на сушу, поэтому такое большое количество членистоногих в этом году вселяет надежду на сохранение вида на Рождества в Австралии.

По словам жителей острова, их миграция напоминает красную ковровую дорожку.