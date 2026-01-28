https://news.day.az/world/1812443.html В Австралии начался сезон миграции крабов - ВИДЕО В Австралии начался сезон миграции крабов, формируя так называемую "красную ковровую дорожку". Как передает Day.Az, миграция занимает в среднем девять дней - они покидают побережье и отправляются в тропические леса.
В Австралии начался сезон миграции крабов - ВИДЕО
В Австралии начался сезон миграции крабов, формируя так называемую "красную ковровую дорожку".
Как передает Day.Az, миграция занимает в среднем девять дней - они покидают побережье и отправляются в тропические леса.
В последние годы очень мало детенышей крабов выживало при миграции из воды на сушу, поэтому такое большое количество членистоногих в этом году вселяет надежду на сохранение вида на Рождества в Австралии.
По словам жителей острова, их миграция напоминает красную ковровую дорожку.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре