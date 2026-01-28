Завтра ожидается дождь

В Азербайджане 29 января временами будет дождливо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове в отдельных районах ожидаются периодические осадки. Утром в некоторых пригородных зонах возможны интенсивные осадки, которые днем постепенно прекратятся. Юго-восточный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 2-5° тепла, днем - 6-10° тепла. Атмосферное давление - около 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 80-85%.

В районах Азербайджана в отдельных местах ожидаются периодические осадки, преимущественно в виде снега. В ряде районов возможны кратковременные интенсивные осадки, которые днем постепенно прекратятся. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит 0-5° тепла, днем - 6-11° тепла, в горных районах ночью - 3-8° мороза, днем - 0-3° мороза.

Ночью в некоторых горных районах возможен гололед на дорогах.

