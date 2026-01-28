Создателей первого антикоррупционного ИИ-министра обвинили в коррупции

Создателей албанского антикоррупционного ИИ-министра Диэллы обвинили в коррупции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Прокуратура Албании поместила под домашний арест директора Национального информационного агентства - правительственной организации, создавшей Диэллу, - и ее заместителя. Чиновников подозревают в связях с преступной организацией, манипулировавшей заявками на заключение госконтрактов.

Отмечается, что расследование проходит в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией, организованной албанскими властями в целях выполнения требований Европейского союза (ЕС) для вступления в блок.