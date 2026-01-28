Стало известно, когда выйдет iPhone 18

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Apple может заметно изменить график релизов следующего поколения смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, по его данным, базовый iPhone 18 ожидается в продаже лишь в первом квартале следующего года, тогда как уже в сентябре компания представит только линейку iPhone 18 Pro, а также первый складной смартфон iPhone Fold.

Обе новинки, как утверждается, будут ориентированы на премиальный сегмент и выйдут в ценовом диапазоне около 10 000 юаней (1450 долларов).

В сентябре, по словам источника, на рынок также выйдут новые флагманские устройства от китайских производителей, что усилит конкуренцию в сегменте Pro Max. Ключевой интригой станет вопрос, смогут ли эти компании закрепиться в высоком классе и отвоевать долю в ценовой нише 5000-7000 юаней (720-1000 долларов).

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.