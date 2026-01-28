Вертолет потерпел крушение в Новой Зеландии

Небольшой вертолет разбился на юго-западе Северного острова Новой Зеландии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила полиция страны, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.

"Полиция была уведомлена о крушении [вертолета] около 7:30 утра [22:30 27 января по бакинскому времени]. К сожалению, и пилот, и единственный пассажир были обнаружены погибшими. Продолжается работа по осмотру места крушения, которая проводится совместно со следователями из управления гражданской авиации", - указано в заявлении ведомства.

Также сообщается, что авария произошла в малонаселенном районе Пекакарики Хилл, расположенном в 40 км к северу от Веллингтона. Полиции стало известно о произошедшем после срабатывания автоматической системы оповещения о крушении, которой был оснащен разбившийся вертолет. Обломки воздушного судна и тела пилота и пассажира были найдены в ходе 7-часовой поисковой операции.