https://news.day.az/society/1812422.html В Азербайджане вносятся изменения в закон "О медиа" В Азербайджане будут изменены правила, касающиеся недопустимости распространения данных предварительного расследования.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.
Согласно законопроекту, раскрытие информации о личности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых или потерпевших будет допускаться исключительно с письменного согласия самих этих лиц и их законных представителей.
