SpaceX назвала срок запуска крупнейшей версии Starship

12-й тестовый запуск более совершенной и мощной версии корабля нового поколения - Starship состоится через 6 недель, то есть в марте 2026 года. Полет Flight 12 станет дебютным для архитектуры Starship V3 (или Block 3).

Как передает Day.Az со ссылкой на информацию компании SpaceX, изначально полет планировался раньше, но в ноябре 2025 года ускоритель Booster 18 был поврежден при испытаниях. Теперь для миссии готовят связку Booster 19 и Ship 39, которые на этой неделе должны пройти важные испытания.

Ожидается, что запуск впервые будет произведен со второго стартового стола (OLP-2, Pad 2) на базе Starbase в Техасе. План полета предполагает повторение профиля предыдущих миссий без поимки ускорителя и корабля.

Илон Маск заявил, что в этом году SpaсeX планирует "доказать полную многоразовость космического корабля Starship, что станет огромным достижением, поскольку стоимость доступа в космос снизится в 100 раз".

По мере того как SpaceX приближается к завершению строительства стартовой площадки Pad 2, компания уже начала подготовительные работы для модернизации Pad 1.

Напомним, что 11-й тестовый полет состоялся 13 октября 2025 года. Это были последние испытания Starship V2 - модернизированная версия больше по размеру и оснащена обновленными двигателями Raptor, которые легче, но при этом имеют увеличенную тягу. SpaceX отмечает, что Starship V3 является первой версией ракеты, которая уже способна долететь до Марса. Модель не только на полтора метра выше предыдущей версии, но и имеет расширенные баки, новые стыковочные узлы для перекачивания топлива на орбите - эта процедура является критически необходимой для выполнения полетов за пределы низкой околоземной орбиты.

Несмотря на успешное проведение 11-го испытательного полета в октябре прошлого года, Илон Маск отмечал, что с версией Starship V3 компании придется многому "учиться заново", поскольку значительная часть узлов и компонентов корабля переработаны. До последнего SpaceX тестировала разные подходы к тепловой защите аппарата. Его покрывали разными плитками, оценивая эффективность их работы при возвращении корабля в атмосферу.

Starship лежит в основе планов НАСА по возвращению исследователей на Луну. Поэтому срок разработки лунной версии этого корабля критически важен для SpaceX. Конкурентом компании является Blue Origin, которая тоже имеет соглашение с НАСА. В агентстве уже подчеркивали, что выберут того подрядчика, который справится быстрее со строительством лунного корабля.