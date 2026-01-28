Баку укрепил статус стратегического партнера ЕС

Азербайджан укрепил статус ключевого гаранта энергетической безопасности Европы, расширив число стран-импортеров своего газа до 16.

Как передает Day.Az, об этом пишет Анадолу.

Агентство напомнило, что наша страна экспортирует природный газ в Грузию, Турцию, Италию, Грецию, Болгарию, Венгрию, Румынию, Сербию, Северную Македонию, Словакию, Словению, Хорватию, Украину и Сирию. С начала 2026 года начаты поставки в Германию и Австрию.

"С включением Германии и Австрии в этот список, по охвату поставок трубопроводного газа Азербайджан занял первое место в мире.

Азербайджан экспортирует почти 13 млрд кубометров газа в Европу (более 50% общего экспорта) в рамках стратегического партнерства. Лидеры ЕС признают Азербайджан надежным и предсказуемым партнером.

Баку укрепил статус стратегического партнера Евросоюза, обеспечивая диверсификацию поставок газа на фоне поэтапного отказа Европы от российских энергоносителей", - пишет Анадолу, напомнив, что азербайджанский газ поступает на европейский рынок через Южно-Кавказский, Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) трубопроводы.

Подчеркивается, что наша страна играет ведущую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и соседних государств, особенно в зимний период.

"Азербайджан активно расширяет географию экспорта природного газа. В среднесрочной перспективе прогнозируется подписание новых соглашений с соседними странами.

В 2025 году Азербайджан увеличил добычу природного газа до 51,5 млрд кубометров, при этом общий объем экспорта достиг 25,2 млрд кубометров. Из этого объема 12,8 млрд кубометров поставили в Европу, 9,6 млрд - в Турцию, 2,3 млрд - в Грузию и 0,5 млрд - в Сирию. Доля газа в общей экспортной выручке страны составила более 35%.

Подтвержденные запасы природного газа Азербайджана оцениваются в 2,6 трлн кубометров. Ожидается, что этот показатель возрастет в результате разведочных работ, запланированных на месторождениях Абшерон, Умид, Бабек, Шафаг-Асиман и Карабах. Это ключевые перспективные нефтегазовые месторождения Азербайджана в Каспийском море.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил наличие у страны значительных запасов природного газа, достаточных для обеспечения собственных нужд и потребностей партнеров в течение как минимум 100 лет. Тем самым он акцентировал роль Баку как надежного поставщика энергии в Европу", - пишет Анадолу.