В Кубке Азербайджана по футзалу состоится жеребьевка 1/8 финала

3 февраля пройдет жеребьевка Кубка Азербайджана по футзалу сезона 2025-2026 годов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана.

Церемония жеребьевки состоится в административном здании Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и начнется в 12:00.

Отметим, что в стадии 1/8 финала участие примут 16 команд: "ПФЛ", "Араз-Нахчыван", "Нефтчи", Baku Fire, "Шуша", U19, "Лянкяран", Baku Fire-2, STAR kargo, Ени Сураханы, "Тимспорт", "Хан-Лянкяран", "Деста Ордубад", "Трабзон Азербайджан", "Улдуз" и "Атлетико Баку". Каждая стадия турнира будет состоять из одного матча.