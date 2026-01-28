В Куршевеле эвакуировали сотни человек из-за пожара в отеле

В Куршевеле почти 300 человек были эвакуированы после того, как пожар охватил пятизвездочный отель "Де Гранд Альп".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство Reuters.

"После возникновения пожара было эвакуировано около 100 человек, а позже местные СМИ сообщили, что после распространения огня на соседнее здание число [эвакуированных] возросло до 270", - говорится в материале.

Также префектура региона Савойя, в котором находится горнолыжный курорт, сообщила, что очаг возгорания был обнаружен на чердаке одного из зданий гостиничного комплекса. Местные власти уточнили, что эвакуация "прошла спокойно" и в результате пожара никто не пострадал.