Руанда подала в суд на Великобританию

Правительство Руанды подало иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге (Нидерланды) в отношении Великобритании, обвинив Лондон в невыполнении обязательств по двустороннему соглашению о приеме на руандийской территории высылаемых Британией нелегальных мигрантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета The New Times, ссылаясь на офис официального представителя правительства страны.

Двустороннее соглашение, которое было заключено 25 апреля 2024 года по просьбе британской стороны, предусматривало предоставление Британией финансовой поддержки африканской стране за согласие на прием мигрантов и их интеграцию в национальную экономику. Но пришедшее к власти в июле 2024 года новое британское правительство во главе с Киром Стармером объявило соглашение недействительным без предварительного согласования с Руандой.

По договоренности Великобритания обязывалась уплатить Руанде £100 млн ($138 млн) двумя равными частями в апреле прошлого года и в апреле текущего года, но так и не сделала этого. Кром того, не было выполнено условие о переселении за счет Лондона из Руанды в третью страну мигрантов, оказавшихся не в состоянии обеспечить свое существование.

Попытки властей Руанды урегулировать спор по дипканалам не увенчались успехом.