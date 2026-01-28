Новая трамвайная линия в Баку может привести к сносу ряда зданий

Как мы сообщали ранее, председатель Правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев сегодня на круглом столе, посвященном реализации в 2025 году Государственной программы "По совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы", заявил, что ведутся проектные работы по внедрению трамвайного сообщения от поселка Мехдиабад до станции метро "28 Мая".

Как передает Day.Az, в связи с этим транспортный эксперт Ясин Мустафаев в комментарии Demokrat.az сообщил, что предусматривается строительство трамвайной линии.

"Данная линия будет начинаться в районе "Sea Breeze" и, проходя через направления Мехдиабад, Мяхяммядли и Бинагади, протянется до станции метро "28 Мая". Разумеется, на отдельных участках, где отсутствует существующий транспортный коридор, в целях создания нового коридора планируется снос некоторых строений - как индивидуальных жилых домов, так и коммерческих объектов. В настоящее время маршрут ещё не утвержден, ведется выбор трассы. Ось дороги будет определена таким образом, чтобы маршрут был наиболее удобным, экономически целесообразным и эффективным, при этом объёмы сноса были сведены к минимуму. В этом направлении уже предпринимаются соответствующие шаги", - отметил он.

Данный проект является важной составляющей Государственной программы на 2025-2030 годы и направлен на снижение транспортной нагрузки в Баку, а также на развитие экологически чистых видов перевозок. Прямое и быстрое соединение пригородных посёлков с центром города посредством рельсового транспорта рассматривается как революционный шаг в стратегии городской мобильности столицы.

Для жителей направлений Мехдиабад, Бинагади и Мяхяммядли это означает возможность в будущем добираться в центр города без пробок. В то же время для владельцев жилых домов и объектов недвижимости, расположенных вдоль потенциальных маршрутов проекта, это может означать постановку на повестку вопросов переселения и компенсации. В связи с этим рекомендуется с особой осторожностью подходить к вопросам собственности на данных направлениях до окончательного утверждения трассы.