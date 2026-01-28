В Кяльбаджаре продаются квартиры по 1700 манатов за квадратный метр

В городе Кяльбаджар начато строительство новых многоэтажных жилых домов с целью продажи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, квартиры уже выставлены на продажу.

В составе жилого комплекса предусмотрено 6 жилых зданий и в общей сложности 9 блоков.

Что касается цен, то стоимость 1 квадратного метра квартиры без ремонта составляет 1700 манатов. Квартиры с ремонтом продаются по цене 2100 манатов за квадратный метр, а жилье в формате white box (с побеленными стенами) - по 1800 манатов за квадратный метр.