Машаллах Ахмедов дал неожиданный прогноз на игру "Ливерпуль" - "Карабах"

Один из лучших нападающих в истории азербайджанского футбола Машаллах Ахмедов дал İdman.Biz смелый и неожиданный прогноз на матч основного этапа Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Карабахом".

Как передает Day.Az, знаменитый ветеран уверен, что болельщиков ждет крайне результативный поединок.

"Дело в том, что обе команды много забивают, и так же много пропускают. Все будет зависеть от установки Гурбана Гурбанова: рискнет ли он пойти вперед или предпочтет закрыться. Мы все помним, что произошло, когда "Карабах" рискнул сыграть в открытый футбол против "Аякса". Но думаю, Гурбанова это не остановит. И как человек, склонный к оправданному риску, он может выбрать атакующий футбол и с "Ливерпулем", у которого сейчас явные проблемы в защитной линии. Считаю, что такая смелая тактика может привести к победе "Карабаха" со счетом 3:2 или к результативной ничьей - 2:2", - заявил Ахмедов.