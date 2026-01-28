Шесть человек были уволены из органов прокуратуры в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, об этом было заявлено сегодня на заседании коллегии в Генеральной прокуратуре, посвященном обсуждению проделанной в 2025 году работы и предстоящих задач.

"В прошлом году были усилены меры по дальнейшему укреплению служебной, исполнительской и трудовой дисциплины, а также повышена требовательность к сотрудникам, допустившим в своей деятельности случаи незаконных действий и поступки, не соответствующие званию работника прокуратуры.

Отмечается, что по итогам проведенных служебных проверок за различные нарушения к дисциплинарной ответственности были привлечены 25 сотрудников органов прокуратуры: одному объявлено замечание, 13 - выговор или строгий выговор, 5 человек освобождены от занимаемых должностей, еще 6 уволены из органов прокуратуры", - было сказано на заседании.