Сицилийский город Нишеми балансирует на краю обрыва

Сицилийский город Нишеми буквально балансирует на краю обрыва. После мощного циклона "Гарри" тут произошел оползень и образовалась 4-километровая пропасть.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местные власти заявляют, что ситуация критическая. Около 1500 человек уже эвакуированы. Пропасть тем временем продолжает расширяться и может поглотить исторический центр города.

Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение в южных регионах, пострадавших от циклона "Гарри" на прошлой неделе. Мощный шторм принес дожди и волны высотой до 9 метров. Ущерб оценивается более чем в 1 миллиард евро.