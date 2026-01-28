https://news.day.az/world/1812547.html Сицилийский город Нишеми балансирует на краю обрыва - ФОТО - ВИДЕО Сицилийский город Нишеми буквально балансирует на краю обрыва. После мощного циклона "Гарри" тут произошел оползень и образовалась 4-километровая пропасть. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местные власти заявляют, что ситуация критическая. Около 1500 человек уже эвакуированы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местные власти заявляют, что ситуация критическая. Около 1500 человек уже эвакуированы. Пропасть тем временем продолжает расширяться и может поглотить исторический центр города.
Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение в южных регионах, пострадавших от циклона "Гарри" на прошлой неделе. Мощный шторм принес дожди и волны высотой до 9 метров. Ущерб оценивается более чем в 1 миллиард евро.
