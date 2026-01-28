Samsung выпустит миллион аналогов iPhone Fold

Samsung планирует выпустить складной смартфон Galaxy Wide Fold с рекордной стартовой партией в 1 млн устройств. Об этом сообщает инсайдер ICe Universe в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на ETNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, объем первой партии станет крупнейшим для специализированных моделей Samsung за последние три года. Это свидетельствует о стратегии компании по расширению сегмента складных смартфонов от нишевого продукта к более массовой категории.

Galaxy Wide Fold получит более "книжный" форм-фактор. В разложенном виде устройство будет оснащено 7,6-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 4:3, тогда как внешний экран получит диагональ на 5,4 дюйма. Смартфон будет складываться слева направо. Для сравнения, будущая модель Fold8 сохранит более вытянутое соотношение сторон 18:20.

Эксперты связывают появление Wide Fold с усилением конкуренции со стороны Apple, которая, по слухам, готовит складной iPhone в аналогичном форм-факторе. В Samsung рассчитывают, что запуск стартовой партии в 1 млн устройств позволит оценить спрос и при необходимости оперативно масштабировать производство. В долгосрочной перспективе компания прогнозирует рост ежегодных поставок складных смартфонов до 5 млн единиц.