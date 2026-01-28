Трамп пригрозил Ирану новой атакой и потребовал заключить ядерную сделку

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить силу против Ирана, одновременно призвав власти страны к переговорам по ядерной программе.

Как передает Day.Az, об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Огромная армада направляется к Ирану. Это более крупный флот, возглавляемый великим авианосцем Abraham Lincoln, чем тот, что был отправлен в Венесуэлу. Как и в случае с Венесуэлой, он готов, желает и способен быстро выполнить свою миссию, при необходимости с применением силы и насилия", - написал он.

Президент Трамп также выразил надежду, что Иран быстро "сядет за стол переговоров" и заключит справедливую и равноправную сделку - без ядерного оружия, выгодную для всех сторон, подчеркнув, что время на исходе и ситуация имеет решающее значение.

Ранее Трамп не раз предупреждал Тегеран о возможных военных действиях, если переговоры по ядерной программе не принесут результатов.