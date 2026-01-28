Какие вопросы обсудит Милли Меджлис на следующем заседании?

Обнародованы время и повестка дня следующего заседания Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az, в повестку дня заседания, которое состоится 2 февраля, включены следующие вопросы:

1. Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об утверждении изменений к Конституции Нахчыванской Автономной Республики" (второе голосование);

2. Конституционный закон Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "О нормативно-правовых актах" (второе голосование);

3. План законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 2026 года;

4. О создании Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;

5. О создании Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;

6. О выборах членов Вещательного Совета Общественной телерадиовещательной компании;

7. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела";

8. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении Конвенции Международной организации труда "Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда" номер 187;

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства";

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики;

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О банках" и "О таможенном тарифе" (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения" и "Об онкологической помощи" (первое чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках и Закон Азербайджанской Республики "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (первое чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О бюджетной системе", "О бухгалтерском учете" и "О государственных закупках" (первое чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О патенте" (второе чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О перечне товаров, не допускаемых в гражданском обороте (исключенных из гражданского оборота)" (второе чтение).