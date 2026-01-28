В Международном женском клубе Баку новое назначение

С 1 февраля на должность президента Международного женского клуба Баку избрана госпожа Асемгуль Байель, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Азербайджане.

Назначение Байель знаменует собой новый этап в деятельности Клуба, который на протяжении более чем 30 лет объединяет женщин из дипломатического сообщества, международных организаций и деловых кругов, внося вклад в развитие культурного диалога, благотворительных инициатив и укрепление международного сотрудничества женщин разных народов и национальностей в Азербайджане. Госпожа Асемгуль Байель на протяжении последних лет активно участвовала в деятельности клуба путем организации благотворительных мероприятий.

Международный женский клуб Баку выражает искреннюю благодарность предыдущему президенту за её вклад и преданную работу, а также приветствует госпожу Асемгуль Байель и желает ей успехов в реализации новых инициатив, направленных на дальнейшее развитие Клуба и укрепление его миссии.

Международный женский клуб Баку (IWCB) - это некоммерческая организация, основанная более 30 лет назад и объединяющая женщин из разных стран и культур с целью укрепления дружбы, взаимопонимания и поддержки благотворительных и социальных проектов.