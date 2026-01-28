SOCAR договорилась о сотрудничестве с китайской компанией

Подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и китайской компанией CITIC Construction Co., Ltd.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем Совета директоров компании CITIC Construction Co., Ltd. Ян Цзяньцянем.

В ходе встречи было отмечено успешное сотрудничество между SOCAR и различными компаниями Китайской Народной Республики.

"В частности, были рассмотрены возможности взаимодействия между SOCAR и CITIC Construction Co., Ltd. в сфере развития энергетической инфраструктуры, реализации downstream-проектов, а также создания совместных предприятий.

Стороны также обсудили проекты, реализуемые SOCAR в Азербайджане и за его пределами, и получили информацию о корпоративных стратегических целях компании.

По итогам встречи в целях изучения перспектив сотрудничества между компаниями было подписано Рамочное соглашение", - говорится в информации.

Отметим, что китайская компания CITIC Construction Co., Ltd. дочерняя структура группы CITIC Group, является одной из ведущих компаний среди участников рейтинга ENR Top 250 International Contractors, составляемого журналом Engineering News-Record.

На протяжении десятилетий компания определяет свою стратегию деятельности как "получение контрактов на инженерно-строительные проекты за счет приоритета инвестиций, финансирования и предпроектных услуг, а также стимулирование промышленного развития посредством контрактной деятельности".

В настоящее время компания имеет филиалы и представительства в Алжире, Анголе, Венесуэле, Бразилии, Аргентине, Узбекистане, Казахстане, Беларуси, Южной Африке, Кении, Мьянме, а также на ряде других зарубежных рынков.