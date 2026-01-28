Импорт этих автомобилей освобождается от таможенных пошлин

Импорт раритетных автомобилей освобождается от НДС, акциза и таможенной пошлины.

Как сообщает Day.Az, соответствующее положение нашло отражение в предлагаемых изменениях в закон "О таможенном тарифе", которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, на основании подтверждающего документа, выданного органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти, импорт раритетных автотранспортных средств будет освобожден от таможенной пошлины - не более 1 единицы в течение календарного года на одного человека (в целом по стране - не более 10 единиц).

В соответствии с действующими правилами, раритетными (редкими) считаются автотранспортные средства, у которых двигатель, кузов и шасси находятся в оригинальном состоянии либо приведены в оригинальное состояние, и с даты их заводского выпуска прошло более 40 лет.

Согласно предлагаемым изменениям, освобождение импорта раритетных автотранспортных средств от НДС, акциза и таможенной пошлины будет регулироваться при соблюдении следующих условий:

осуществление импорта на основании подтверждающего документа соответствующего государственного органа;

количество ввозимых раритетных автотранспортных средств не превышает 1 единицы в течение календарного года на одного человека (в целом по стране - не более 10 единиц).

Освобождение импорта раритетных автомобилей от НДС, акциза и таможенной пошлины позволит сократить расходы их импортеров.