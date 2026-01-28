Отношения между Азербайджаном и Израилем - один из примеров стратегического партнерства

Отношения между Азербайджаном и Израилем считаются одним из редких и уникальных примеров стратегического партнерства на постсоветском пространстве. Географически расположенные далеко друг от друга, с разной культурной и религиозной средой, основными факторами, объединяющими эти две страны, являются прагматические интересы, взаимное доверие и стратегия долгосрочного сотрудничества. Углубление в последние годы отношений, как в политической, экономической, так и в военно-технической сферах, свидетельствует о том, что стороны выстраивают эти отношения не на чисто тактическом, а на стратегическом уровне.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"26 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Государства Израиль Гидеона Саара, что можно расценить как продолжение этой линии. Напоминание о встрече президентов Азербайджана и Израиля, состоявшейся несколько дней назад в Давосе, обсуждение вопросов, охватывающих широкий спектр двусторонней повестки дня, является важным дипломатическим сигналом, свидетельствующим об укреплении отношений на институциональном уровне.

Одним из основных столпов азербайджано-израильских отношений является взаимное доверие, сложившееся в политической сфере. После обретения Азербайджаном независимости Израиль стал одним из первых государств, признавших суверенитет нашей страны. Официальные дипломатические отношения между сторонами были установлены в 1992 году, и с этой даты отношения развивались по восходящей линии", - отметил он.

По его словам, Израиль входит в число государств, открыто поддерживающих территориальную целостность Азербайджана. В частности, в Баку была высоко оценена официальная позиция Израиля во время 44-дневной войны и политическая поддержка, оказанная в предыдущие годы. Вместе с тем, Азербайджан, демонстрируя сбалансированную, прагматичную и принципиальную позицию в вопросах Ближнего Востока, сохранил отношения с Израилем на фоне геополитических рисков в регионе. Встреча Президента Ильхама Алиева и Гидеона Саара, а также встреча президентов двух стран, состоявшаяся несколько дней назад, подтверждают, что этот политический диалог носит непрерывный характер", - сказал он.

A.Гараев отметил, что одной из наиболее реальных и практичных сфер азербайджано-израильских отношений является экономика.

"Израиль на протяжении многих лет является одним из главных торговых партнеров Азербайджана. В частности, опорой этого сотрудничества является энергетический сектор. Значительная часть израильских потребностей в нефти удовлетворяется именно за счет азербайджанской нефти. Этот факт имеет большое значение не только в контексте экономической, но и стратегической энергетической безопасности. С другой стороны, Израиль предоставляет Азербайджану высокие технологии, сельскохозяйственные инновации и передовой опыт в управлении водными ресурсами. Несомненно, израильские технологии, разработанные в условиях дефицита воды, особенно актуальны для Азербайджана.

Системы капельного орошения, интеллектуальные сельскохозяйственные модели и механизмы цифрового управления являются перспективными направлениями сотрудничества в этой области. Визит Гидеона Саара в Баку вместе с представителями крупного бизнеса и деловых кругов и проведение азербайджано-израильского бизнес-форума свидетельствуют о переходе экономических отношений на новый этап. Это уже важный показатель того, что отношения углубляются не только на государственном уровне, но и между частными секторами", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что одной из самых чувствительных, но в то же время наиболее стратегических сфер азербайджано-израильских отношений является военно-техническое сотрудничество.

"Израиль на протяжении многих лет является одним из основных поставщиков вооружения и военной техники для Азербайджана. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), разведывательные системы, средства радиоэлектронной борьбы и другая высокотехнологичная военная продукция сыграли важную роль в модернизации азербайджанской армии. Эффективность технологий израильского производства, особенно в Отечественной войне 2020 года, выявила реальные результаты этого сотрудничества. Этот факт показывает, что азербайджано-израильские отношения основаны не только на дипломатических и экономических отношениях, но и на реальной архитектуре безопасности. Для Израиля Азербайджан также является стратегическим партнером.

Азербайджан, проводящий на Южном Кавказе стабильную, предсказуемую и независимую внешнюю политику, выступает надежным партнером с точки зрения региональных интересов Израиля. В этом смысле сотрудничество сторон в области безопасности основано на взаимных интересах. Одним из уникальных аспектов азербайджано-израильских отношений является положительный фон, сформировавшийся в гуманитарной и общественной плоскостях. Еврейская община, проживающая в Азербайджане, исторически охраняется государством, созданы все условия для их религиозной, культурной и общественной деятельности. Губинские евреи, Бакинская еврейская община и другие общины являются реальными примерами мультикультурной модели Азербайджана.

Не случайно Гидеон Саар поблагодарил Президента Ильхама Алиева именно за этот вопрос. Для Израиля безопасность и благополучие еврейских общин в разных странах мира является особенно чувствительной темой. Представление Азербайджана в качестве образцовой страны в этой области добавляет дополнительную моральную и политическую ценность двусторонним отношениям", - сказал Азер Гараев.

Он отметил, что этот фактор также положительно влияет на международный имидж Азербайджана. Предоставляя реальный опыт в области мультикультурализма, религиозной терпимости и этнического разнообразия, Азербайджан смог превратить эти ценности в политический капитал в отношениях с таким государством, как Израиль.

В последние годы искусственный интеллект и цифровые технологии вышли на первый план как новое направление в азербайджано-израильской повестке дня. Израиль считается одним из мировых лидеров в этой области. Стартап-экосистема, синтез военных и гражданских технологий, а также цифровые инновации являются главными опорами израильской экономики. Азербайджан, в свою очередь, сделал цифровую трансформацию, концепции "умного города" и "умного села" приоритетом государственной политики.

Реальную платформу в этом направлении могут сыграть проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре. Внедрение израильских технологий в этих регионах может придать сотрудничеству новое стратегическое содержание. В целом, азербайджано-израильские отношения больше основаны на прагматических интересах, взаимной выгоде и долгосрочном стратегическом мышлении, чем на идеологической близости. В этих отношениях на первый план выходят реальные результаты и конкретные проекты, а не эмоциональная риторика. Именно по этой причине на отношения между сторонами относительно мало влияют региональные кризисы и геополитические колебания", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и Гидеоном Сааром еще раз показала, что эти отношения носят не случайный, а системный и плановый характер.

"Синтез политического диалога, экономического сотрудничества, военного партнерства и гуманитарных связей превращает азербайджано-израильские отношения в особую стратегическую модель в контексте Южного Кавказа и Ближнего Востока. Основное преимущество этой модели в том, что она основана на балансе взаимных интересов, а не на идеологической блокировке. Именно поэтому азербайджано-израильское партнерство становится важным геополитическим фактором не только двусторонних отношений, но и стабильности и безопасности в регионе", - добавил А.Гараев.