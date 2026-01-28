Названо число жертв мин за последние пять лет

В 2025 году в результате подрывов на минах и взрывов неразорвавшихся боеприпасов 33 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщает Day.Az, об этом было заявлено на заседании коллегии в Генеральной прокуратуре, посвященном обсуждению итогов работы за 2025 год и предстоящих задач.

Было отмечено, что с ноября 2020 года по настоящее время жертвами подобных инцидентов в общей сложности стали 417 человек, из них 71 погиб, а 346 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ранее мы сообщали, что с 12 по 18 января на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 6 противотанковых мин, 63 противопехотные мины и 253 неразорвавшихся боеприпаса.