SOFAZ и Арабский энергетический фонд объявили об инвестициях в компанию из ОАЭ

Арабский энергетический фонд и Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) объявили о партнерстве с компанией CVC DIF для инвестирования в совместный инвестиционный механизм, который вкладывает средства параллельно с фондом DIF VII. Ранее этот фонд приобрёл 50%-ную долю в компании PAL Cooling Holding ("PAL"), одном из ведущих операторов централизованного охлаждения в ОАЭ.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на SOFAZ.

Отмечается, что инвестиции Арабского энергетического фонда и SOFAZ отражают их общее стремление развивать энергоэффективную инфраструктуру в регионе.

"В июне 2025 года инфраструктурное подразделение глобального инвестиционного управляющего CVC DIF и один из мировых лидеров в сфере централизованного охлаждения, компания Tabreed, договорились о покупке PAL в формате совместного предприятия 50/50. Стоимость сделки по капиталу оценивается примерно в 3,8 миллиарда дирхамов ОАЭ.

PAL Cooling Holding является вторым по величине поставщиком услуг централизованного охлаждения в ОАЭ. Компания управляет восемью долгосрочными концессиями со средним оставшимся сроком 25 лет и обслуживает более 45 тысяч клиентов. PAL играет важную роль в обеспечении эффективных, надежных и экологически устойчивых систем охлаждения в ряде ключевых развивающихся районов страны.

Участие Арабского энергетического фонда и SOFAZ вместе с CVC DIF объединяет трёх институциональных инвесторов с существенными финансовыми ресурсами и отраслевой экспертизой, что усиливает устойчивость проекта и его долгосрочное развитие", - говорится в информации фонда.

Подчеркивается, что компания Tabreed, сохранившая свою 50-процентную долю в совместном предприятии с CVC DIF, обладает значительным опытом в секторе централизованного охлаждения.

Отмечается, что основанная в 1998 году, она стала первой компанией такого профиля в ОАЭ, котируется на Дубайской фондовой бирже и сегодня владеет и управляет 99 объектами в шести странах.

Как говорится в сообщении, генеральный директор Арабского энергетического фонда Халид Аль-Рувайг отметил: "Мы гордимся партнерством с CVC и Государственным нефтяным фондом Азербайджана в рамках этой знаковой инвестиции в PAL. Централизованное охлаждение играет важную роль в повышении энергоэффективности, и мы поддерживаем компанию, демонстрирующую высокий уровень операционной эффективности. Это сотрудничество отражает нашу стратегию инвестиций в качественные платформы и долгосрочные проекты".

Согласно информации, заместитель исполнительного директора SOFAZ Ровшан Джавадов заявил:

"Участие SOFAZ в этой сделке подтверждает наш высокий интерес к ОАЭ и региону Персидского залива в целом. Централизованное охлаждение является важной частью энергоэффективного городского развития. Эта инвестиция способствует расширению трансграничного экономического сотрудничества и укреплению стратегических партнерств. Мы рады расширить своё инвестиционное присутствие в Абу-Даби вместе с надёжными партнёрами, поддерживая цели устойчивого развития региона".

Партнёр и инвестиционный директор CVC DIF Аллард Рёйс отметил: "Мы высоко ценим партнёрство с SOFAZ и Арабским энергетическим фондом. Это полностью соответствует стратегии CVC по инвестициям в регионе и поддержке бизнеса, способствующего развитию ОАЭ. PAL - качественный актив, который обеспечит инвесторам стабильную доходность и потенциал долгосрочного роста".

Арабский энергетический фонд - многосторонняя финансовая организация развития, созданная в 1974 году десятью арабскими странами-экспортёрами нефти. Фонд финансирует проекты в сфере энергетики и коммунальной инфраструктуры на Ближнем Востоке и в Северной Африке, поддерживая энергетическую безопасность и устойчивое развитие.

SOFAZ (Государственный нефтяной фонд Азербайджана) - суверенный фонд благосостояния, основанный в 1999 году для управления нефтегазовыми доходами страны. Активы фонда превышают 70 млрд долларов, а инвестиции диверсифицированы по различным направлениям, включая облигации, акции, золото, недвижимость и инфраструктуру.

CVC DIF - международный управляющий фонд инфраструктурных инвестиций среднего рынка. Основан в 2005 году, штаб-квартира находится в Амстердаме. Под управлением компании находится около 19 млрд евро активов в сферах энергетического перехода, транспорта, коммунальных услуг и цифровой инфраструктуры.