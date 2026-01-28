https://news.day.az/world/1812487.html Массовые задержания по делу FETÖ прошли в Турции - ВИДЕО В 46 провинциях Турции задержан 151 человек по подозрению в связях с FETÖ. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил глава МВД Ерликая. Он отметил, что 82 из них арестованы, в отношении 54 применены меры судебного контроля.
Массовые задержания по делу FETÖ прошли в Турции - ВИДЕО
В 46 провинциях Турции задержан 151 человек по подозрению в связях с FETÖ.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил глава МВД Ерликая.
Он отметил, что 82 из них арестованы, в отношении 54 применены меры судебного контроля.
Движение FETÖ после организации попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 г., признано террористической организацией в странах Персидского залива, Пакистане и в самой Турции. 20 октября 2024 г. руководитель организации Гюлен скончался в больнице в США.
