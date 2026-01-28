В связи с проведением WUF13 будут применены налоговые льготы

Импорт произведений искусства, коллекционных и антикварных предметов будет освобожден от налога на добавленную стоимость.

Как передает Day.Az, данный вопрос был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Так, в связи с проведением в Азербайджанской Республике 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) выполнение работ и оказание услуг нерезидентами на основании договора, заключенного с органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, а также импорт товаров на основании подтверждающего документа соответствующего органа будут освобождены от налога на добавленную стоимость сроком на один год - с 1 сентября 2025 года. Отмечено, что успешная деятельность Азербайджана в сфере градостроительства была должным образом оценена, и принято решение о проведении в 2026 году в городе Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), который считается одним из масштабных глобальных мероприятий. С этой целью 22 декабря 2023 года было подписано и утверждено законом "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций о принимающей стране для проведения Тринадцатой сессии Всемирного форума городов в 2026 году в городе Баку".

В связи с обеспечением организации WUF13 на высоком уровне признано целесообразным применение ряда налоговых льгот и освобождений для нерезидентов. К таким льготам относятся:

доходы физических лиц - нерезидентов, привлеченных в рамках WUF13 к поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, полученные в рамках данной деятельности (освобождение от подоходного налога);

доходы в виде роялти, выплачиваемые юридическим лицам - нерезидентам по договору за использование авторских прав на нематериальные активы либо за предоставление прав на их использование (освобождение от налога на прибыль);

доходы, полученные юридическими лицами-нерезидентами от выполнения работ и оказания услуг (освобождение от налога на прибыль);

выполнение работ и оказание услуг нерезидентами на договорной основе, а также импорт товаров на основании соответствующего подтверждающего документа (освобождение от налога на добавленную стоимость).

Все налоговые льготы и освобождения будут применяться на основании соответствующего подтверждающего документа сроком на один год - с 1 сентября 2025 года.