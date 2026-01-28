В Баку задержали "юриста"- мошенника

На платформе TikTok выявлены случаи создания страниц под названием "Юридический центр" с целью привлечения аудитории посредством прямых эфиров и последующего злоупотребления доверием граждан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по обращениям граждан в результате следственных мероприятий, проведенных в Ясамальском районном управлении полиции, установлено, что Сабия Паналиева, представлявшая себя в социальных сетях в качестве юриста, мошенническим путем завладела денежными средствами 145 потерпевших на общую сумму 449 916 манатов. В связи с этим она привлечена в качестве обвиняемой по соответствующей статье Уголовного кодекса, в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе следствия были приняты меры по возмещению части причиненного материального ущерба в размере 381 529 манатов. В настоящее время предварительное расследование по уголовному делу продолжается.

Другие лица, пострадавшие от незаконных действий С.Паналиевой, могут обратиться в соответствующие следственные органы.