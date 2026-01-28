В WhatsApp появится функция защиты от хакеров

Команда известного мессенджера WhatsApp представила новый режим повышенной безопасности под названием Strict Account Settings (Строгие настройки аккаунта), который предназначен для защиты пользователей от сложных кибератак.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, этот режим автоматически блокирует вложения и медиафайлы от неизвестных отправителей, отключает предварительный просмотр ссылок и отключает звонки от неизвестных контактов.

Кроме того, новый режим ограничивает другие функции внутри приложения, такие как возможность добавления в группы, блокирует просмотр информации о пользователе, фото профиля и статуса онлайн для пользователей, не входящих в список контактов.

Компания рекомендует использовать этот режим только тем, кто может стать целью сложных киберкампаний, подчеркивая, что большинство пользователей не подвергаются таким атакам. "Строгие настройки аккаунта" станут доступны пользователям в ближайшие недели, их можно включить через настройки конфиденциальности в приложении.