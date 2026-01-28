В Турции задержаны шесть лиц по подозрению в шпионаже в пользу Ирана
В ходе совместной операции, проведенной Национальной разведывательной организацией Турции (MİT) и Главным управлением безопасности при МВД Турции, задержаны шесть лиц, подозреваемых в "политическом и военном шпионаже" в интересах разведслужб Ирана.
Как сообщает Day.Az, задержанные входили в сеть, связанную с разведкой Корпуса стражей исламской революции ИРИ.
Установлено, что подозреваемые собирали информацию о военных базах и стратегически важных объектах в Турции, в том числе за рубежом.
"Задержанные, в частности, организовали наблюдение за авиабазой Инджирлик в Адане, передавая собранные разведывательные и логистические данные иранской разведке. Подозреваемые также отслеживали процесс переправки беспилотных летательных аппаратов через Турцию в третьи страны", - говорится в сообщениях турецких СМИ.
Одновременно операции проведены по адресам в Анкаре, Стамбуле, Ване, Самсуне и Ялове.
