Как сообщалось ранее, в настоящее время ведутся проектные работы по прокладке трамвайной линии от поселка Мехдиабад до станции метро "28 Мая".

Об этом сегодня заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев, выступая за круглым столом, посвященном исполнению "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы" за 2025 год.

Представитель ведомства добавил, что по маршруту трамвая, в том числе на территории "Sea Breeze", также согласован проект дороги по ширине полотна.

Какие районы может охватить эта трамвайная линия?

В беседе с Day.Az эксперт по транспорту и логистике Рауф Агамирзаев отметил, что первоначально объявленные направления пролегают от станции "28 Мая" вдоль проспекта Азадлыг до станций Бинагади, Мехдиабад и Пиршаги, а также до жилого комплекса "Sea Breeze". В дальнейшем планируется возможное ветвление линии.

"Этот год станет активным для строительства, особенно в сфере метро. Также объявлена программа в железнодорожной сфере, и в ближайшее время начнутся активные восстановительные работы. После формирования серьезных альтернатив появится возможность влиять на транспортную нагрузку", - отметил он.

По его словам, в Баку большое количество поездок на короткие расстояния совершается на личном транспорте.

"По сравнению с другими мировыми городами, ежедневно в Баку прибывает около 300-400 тысяч автомобилей с разных направлений, что перегружает городскую дорожную сеть. В качестве альтернативы предлагаются разные виды общественного транспорта в зависимости от расстояния. Первые примеры мы уже видим - это выделенные полосы для микроавтобусов и автобусов, а также пешеходная инфраструктура, которая указана в Государственной программе, но реализация которой задерживается", - сказал специалист.

Эксперт добавил, что к среднесрочным и долгосрочным решениям относятся рельсовый транспорт, метро, пригородный электротранспорт, выполняющий функции наземного метро, а также проект возвращения легкорельсового трамвая.

"Чем больше развиваются рельсовые виды транспорта, тем более серьезной альтернативой они становятся для людей", - заключил он.