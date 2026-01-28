Сахиба Гафарова в Омане

28 января спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Султанат Оман с официальным визитом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Согласно информации, в Международном аэропорту Маската возглавляемую спикером Милли Меджлиса парламентскую делегацию встречали член группы парламентской дружбы с Азербайджаном Консультативной Ассамблеи Султаната Оман Мохаммед бин Салим Ас-Сулеймани, члены Консультативной Ассамблеи, посол Азербайджана в Омане Рашад Исмаилов и другие официальные лица.



В рамках визита предусмотрен ряд встреч Сахибы Гафаровой с официальными лицами страны.