Сахиба Гафарова в Омане

Согласно информации, в Международном аэропорту Маската возглавляемую спикером Милли Меджлиса парламентскую делегацию встречали член группы парламентской дружбы с Азербайджаном Консультативной Ассамблеи Султаната Оман Мохаммед бин Салим Ас-Сулеймани, члены Консультативной Ассамблеи, посол Азербайджана в Омане Рашад Исмаилов и другие официальные лица.
28 января спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Султанат Оман с официальным визитом.
Согласно информации, в Международном аэропорту Маската возглавляемую спикером Милли Меджлиса парламентскую делегацию встречали член группы парламентской дружбы с Азербайджаном Консультативной Ассамблеи Султаната Оман Мохаммед бин Салим Ас-Сулеймани, члены Консультативной Ассамблеи, посол Азербайджана в Омане Рашад Исмаилов и другие официальные лица.
В рамках визита предусмотрен ряд встреч Сахибы Гафаровой с официальными лицами страны.
