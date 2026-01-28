https://news.day.az/world/1812545.html В Европе выступили с предупреждением по нефтяным танкерам Группа из 14 европейских стран выпустила предупреждение, касающееся танкеров так называемых "теневых флотов". Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Европейские страны заявили, что нефтетанкеры должны ходить под флагом лишь одного государства и иметь на борту действительную документацию, в том числе страховую. Суда, не соблюдающие эти правила, будут считаться "не имеющими государственной принадлежности".
