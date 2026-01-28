В Азербайджане отметят 900-летний юбилей Хагани Ширвани

Будет отмечен 900-летний юбилей Хагани Ширвани.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующе распоряжение.

"В 2026 году исполняется 900 лет со дня рождения великого азербайджанского поэта Афзаладдина Хагани Ширвани.

Хагани Ширвани - одна из выдающихся личностей, подаренных золотым веком азербайджанской литературы и культуры сокровищнице общечеловеческой культуры. Могучий мастер слова, глубоко владевший самыми разными науками своего времени и величественно возвысившийся на почве многовековых культурных традиций Востока, он оставил богатое наследие, состоящее из художественных образцов, стоящих на вершине поэтического искусства. Призыв к справедливости, дух борьбы и свободы личности, нравственное возвышение, человеческое достоинство и вера в силу разума являются характерными чертами этого уникального наследия. Мыслитель и художник в своих обладающих высокой эстетической ценностью произведениях гуманистического содержания, проникнутых общественно-философскими и дидактико-нравственными размышлениями, в свойственной ему художественной манере осмысливал социально-исторические события и призывал извлекать из них уроки. Патриотические мотивы, ярко выраженные в творчестве Хагани блистательными лирическими картинами, являются совершенным поэтическим воплощением безграничной любви поэта к родному краю и его красотам. Хагани Ширвани, удивительно тесно связанный с культурной жизнью своей эпохи, благодаря новаторству, привнесенному им в классическую литературу, оказал сильное влияние на развитие литературно-философской мысли народов Ближнего и Среднего Востока в целом. Мастера поэзии последующих столетий всегда относились к гению Хагани с глубоким уважением, черпали вдохновение в его наследии.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения проведения 900-летнего юбилея могучего представителя азербайджанской литературы Хагани Ширвани постановляю:

1. Министерству культуры Азербайджанской Республики совместно с Национальной Академией наук Азербайджана подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 900-летнему юбилею великого азербайджанского поэта Хагани Ширвани.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в распоряжении.