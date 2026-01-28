https://news.day.az/world/1812579.html

Иран ответил на предупреждение Трампа

Представительство Ирана при ООН ответило на предупреждение президента США Дональда Трампа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в представительстве заявили, что Иран готов к переговорам, но в случае принуждения будет защищаться и даст беспрецедентный ответ.