Азербайджанская продукция - на выставке Gulfood 2026

В Дубае проходит 31-я Международная выставка продуктов питания и напитков Gulfood 2026. При организации Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) 22 азербайджанские компании и завод минеральных вод "Истису" представляют свою продукцию на едином стенде страны Made in Azerbaijan.

Как сообщили Day.Az в AZPROMO, на национальном стенде демонстрируются кондитерские изделия, консервированная продукция, мучные изделия, сушеные и свежие фрукты, орехи, масла и пасты, безалкогольные напитки, минеральные воды, мед, а также другие продовольственные товары.

Кроме того, посетителям стенда представлены печатные материалы о механизмах поддержки предпринимателей в нашей стране, благоприятной бизнес- и инвестиционной среде, а также промо-ролики компаний-участников. Также в целях поддержки экспорта услуг на выставке предоставляется информация о выставке InterFood Azerbaijan, ставшей одной из главных площадок для встреч участников пищевой промышленности в Каспийском регионе, и поощряется участие иностранных компаний в данном мероприятии.

В рамках выставки, которая продлится до 30 января, при поддержке AZPROMO и аппарата Торгового представителя нашей страны в ОАЭ азербайджанские предприниматели проводят встречи с коллегами из разных стран и обсуждают вопросы экспорта продукции.

Выставка Gulfood, ежегодно организуемая в Дубае, является одной из крупнейших специализированных международных платформ в мире, а также в регионе Персидского залива и Ближнего Востока. В этом году в выставке принимают участие представители более чем 195 стран.