WhatsApp станет умнее

Разработчики WhatsApp работают над функцией, которая позволит помощнику Meta AI использовать возможности логического мышления.

Как передает Day.Az, благодаря новой функции пользователи смогут выбирать режим взаимодействия непосредственно из нового меню в диалоге с Meta AI. Меню будет предлагать два основных варианта: быстрый и режим размышления, что упростит пользователям выбор стиля ответа. В зависимости от своих потребностей и введенного запроса пользователи смогут переключаться между режимами в любое время, пишет Wabetainfo.

Отмечается, что быстрый режим специально разработан для обеспечения высокой скорости, предоставляя быстрые ответы на простые вопросы и подсказки. В этом режиме задержка минимальна, даже если ответ краткий или недостаточно подробный. Это режим по умолчанию, который в настоящее время используют все пользователи при обращении к Meta AI.

Компания Meta планирует внедрить режим мышления непосредственно в диалог с чат-ботом в WhatsApp. При включении этого режима Meta AI потратит больше времени на обработку запроса, чтобы проанализировать контекст, разбить сложные задачи на более мелкие и выдать более точные или структурированные ответы. Пользователи могут выбрать этот режим при работе над сложными задачами, такими как решение проблем, многоэтапные вопросы, обобщение, сравнения или планирование.

Переключаться между двумя режимами можно будет, нажав кнопку выбора режима ИИ на панели чата.

Функция, позволяющая использовать возможности логического мышления в Meta AI, находится в разработке и планируется к выпуску в одном из будущих обновлений.

