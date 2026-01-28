В Баку состоялась презентация новой книги азербайджанского поэта Рустама Бехруди

В Бакинском книжном центре состоялась презентация новой книги азербайджанского поэта Рустама Бехруди под названием "Я - тот странствующий тюрк, которого ты ждёшь" (Sənin gözlədiyin qərib türk mənəm). Мероприятие, собравшее известных деятелей литературы и культуры, поклонников творчества поэта и читателей, вызвало большой интерес и прошло в тёплой, вдохновляющей атмосфере, сообщает Day.Az.

В презентации приняли участие народный писатель Азербайджана Анар, народный поэт Сабир Рустамханлы, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла, учёный Рафиг Алиев, председатель Союза журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы, а также другие известные личности, зарубежные гости. В своих выступлениях они поделились мыслями о книге, отметили философскую глубину поэзии Рустама Бехруди, её связь с тюркским миром, темами национальной идентичности, памяти и духовных ценностей.

Особую атмосферу вечеру придала художественная часть программы. Выступление народного артиста Алима Гасымова, а также известного исполнителя, уроженца Южного Азербайджана Араза Элсеса было встречено слушателями с большим воодушевлением и продолжительными аплодисментами. Синтез поэзии и музыки усилил эмоциональное восприятие вечера, сделав его по-настоящему запоминающимся. Вел вечер телеведущий Салех Багиров.

В завершение мероприятия Рустам Бехруди пообщался с гостями, подписал книги и сфотографировался с читателями. Этот вечер, наполненный словом, музыкой и национальным духом, останется в памяти участников как праздник литературы и поэзии.